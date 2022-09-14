Япония всесторонне обдумывает открытие посольства в Украине

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Жешув, Польша, 13 сентября (Jiji Press). Япония рассматривает вопрос о том, когда вновь открыть свое посольство в Украине, заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в интервью Jiji Press.

Интервью состоялось 13 сентября, после того как Мацуда завершил свое двухнедельное пребывание с конца августа в столице Украины Киеве, где он обменялся мнениями с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими высокопоставленными правительственными чиновниками, оценивая ситуацию там, с целью открытия посольства Японии.

После вторжения России в Украину в марте Япония закрыла свое посольство в Киеве. Сотрудники посольства сейчас базируются в Жешуве в соседней Польше.

Среди стран «Большой семёрки» Япония – единственная страна, чьё посольство в Украине остается закрытым.

Посол сказал, что во время своего недавнего пребывания в Киеве он услышал, как украинская сторона выразила надежду на поддержку со стороны Японии, поскольку подготовка к предстоящей зиме является там самой большой проблемой.

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