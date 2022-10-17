В Японии активизируют усилия по предотвращению самоубийств среди женщин и детей
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Токио, 14 октября (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что активизирует усилия по предотвращению самоубийств среди женщин и детей, число которых растёт в условиях пандемии COVID-19.
Правительство заявило, что число людей, совершивших самоубийство в Японии, снизилось примерно на 30 процентов по сравнению с уровнем 2006 года, но число женщин и детей, совершающих самоубийство, увеличилось.
Оно говорит, что пандемия усугубила проблемы, которые могут вызвать самоубийства, из-за сокращения возможностей для контактов и изменения стиля работы.
Что касается женщин, то правительство пообещало оказать дополнительную помощь тем, кто оказался в ситуации неожиданной беременности, и предоставить помощь в трудоустройстве непостоянным работникам.
Правительство заявило, что запланированное новое агентство, отвечающее за политику в отношении детей и семьи, которое будет создано в апреле следующего года, будет тесно сотрудничать с другими агентствами над способами предотвращения самоубийств детей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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