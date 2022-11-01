Комитет ООН принял предложенную Японией резолюцию об отмене ядерного оружия
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Нью-Йорк, 31 октября (Jiji Press). Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности принял инициированную Японией ежегодную резолюцию, призывающую к отказу от ядерного оружия, впервые ссылаясь на договор ООН о запрещении ядерного оружия.
За резолюцию проголосовали 139 человек, против – 6, воздержался 31 человек. Ожидается, что Генеральная Ассамблея в полном составе примет её в начале декабря.
В резолюции отмечается, что Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года, а первая встреча сторон состоялась в июне этого года.
Договор, хотя и не подписанный Японией, упоминается в резолюции с учётом того, что он был включен в проект итогового документа конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в августе этого года.
Конференция по ДНЯО завершилась без принятия итогового документа из-за противодействия России. В резолюции ООН выражается «сожаление по поводу решения одного государства заблокировать достижение консенсуса» на конференции по ДНЯО, хотя Россия конкретно не упоминается для получения более широкой поддержки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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