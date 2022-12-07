Премьер-министр Кисида Фумио: пособия по беременности и родам начнут выплачивать с 2023 года

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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Пособия по беременности и родам на общую сумму 100 000 йен будут предоставляться в Японии уже с начала 2023 года, заявил премьер-министр Кисида Фумио.

«Помощь начнётся с начала следующего года в муниципалитетах, которые готовы её реализовать», – сказал Кисида на заседании штаба правительства по комплексным мерам в отношении цен, заработной платы и средств к существованию.

Новые льготы будут доступны для рождённых в апреле 2022 года и позднее. Пособия в размере 50 000 йен будут предоставлены при подаче сообщения о беременности, и еще 50 000 йен будут предоставлены при подаче сообщения о родах.

Средства на пособия включены в недавно принятый второй дополнительный бюджет правительства на 2022 финансовый год.

Также 6 декабря комитет правящей Либерально-демократической партии по мерам по борьбе со снижением рождаемости разработал рекомендации, призывающие правительство обеспечить финансовые ресурсы для продолжения льгот.

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