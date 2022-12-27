В преф. Сайтама найдены мёртвыми трое людей, полиция арестовала 40-летнего безработного по подозрению в убийстве

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Сайтама, 25 декабря (Jiji Press). Местная полиция арестовала 40-летнего безработного после того, как ранее в тот же день три человека были найдены мёртвыми в доме в г. Ханно в префектуре Сайтама, расположенной к северу от Токио.

Около 7:15 утра в полицию поступил вызов службы экстренной помощи, в котором сообщалось о звуках драки в доме. Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме тела мужчины и двух женщин. Позже туда прибыла бригада скорой помощи, которая подтвердила, что они мертвы.

Вечером полиция задержала подозреваемого, местного жителя Сайто Дзюн, а затем арестовала его по подозрению в попытке убийства мужчины. Считается, что именно Сайто был замечен убегающим с места происшествия.

Согласно источникам в полиции, жертвами являются супружеская пара в возрасте 60-69 лет, которая жила в доме, и их дочь в возрасте 30-39 лет. Полиция работает над установлением личности убитых, у которых были раны головы и шеи, предположительно нанесённые тупым предметом.

Источники сообщили, что Сайто отказывается отвечать на вопросы следователей.

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