В преф. Сайтама найдены мёртвыми трое людей, полиция арестовала 40-летнего безработного по подозрению в убийстве
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сайтама, 25 декабря (Jiji Press). Местная полиция арестовала 40-летнего безработного после того, как ранее в тот же день три человека были найдены мёртвыми в доме в г. Ханно в префектуре Сайтама, расположенной к северу от Токио.
Около 7:15 утра в полицию поступил вызов службы экстренной помощи, в котором сообщалось о звуках драки в доме. Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме тела мужчины и двух женщин. Позже туда прибыла бригада скорой помощи, которая подтвердила, что они мертвы.
Вечером полиция задержала подозреваемого, местного жителя Сайто Дзюн, а затем арестовала его по подозрению в попытке убийства мужчины. Считается, что именно Сайто был замечен убегающим с места происшествия.
Согласно источникам в полиции, жертвами являются супружеская пара в возрасте 60-69 лет, которая жила в доме, и их дочь в возрасте 30-39 лет. Полиция работает над установлением личности убитых, у которых были раны головы и шеи, предположительно нанесённые тупым предметом.
Источники сообщили, что Сайто отказывается отвечать на вопросы следователей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Как сдержать одержимых, идущих на злодейские преступления?
- Девочка-подросток напала с ножом на людей и заявляет, что хотела, чтобы её приговорили к смерти
- В Японии казнён осуждённый за массовое убийство в Акихабаре в 2008 году
- Напавший на людей в токийском поезде сожалеет, что никто не погиб
- Нападавший с ножом на людей в токийском поезде Хаттори намеренно избрал для нападения скорый поезд
- 17 человек пострадали во время нападения с ножом в токийском поезде
- Злоумышленник, ранивший ножом людей в пригородном поезде в Токио, хотел «убивать счастливых женщин»
- Обвиняемого в девяти убийствах в городе Дзама в 2017 году признали виновным и приговорили к смертной казни
- Обвиняемый по делу о девяти убийствах в городе Дзама признал себя виновным на первом судебном слушании
- Дело о девяти трупах: тьма квартала Кабукитё, породившая монстра
- Урок серийных убийств в Дзама: задействовать Интернет для предотвращения самоубийств
- Подозреваемому в убийствах девяти человек выдвинули обвинение в грабежах и убийствах
- Убийство через Интернет: проблемы онлайн-общения в Японии
- Опасные встречи: история японской индустрии знакомств
- Министерство юстиции Японии с 21 октября 2020 г. будет оповещать потерпевших либо родственников жертв о времени и месте исполнения смертного приговора
- Смертная казнь в Японии
- Смертная казнь в Японии (1): то, о чём не говорят вслух
- Смертная казнь в Японии (2): устранение из процесса родственников жертвы
- Проблема смертной казни в Японии
- Жизнь приговорённого к смертной казни Асахары в тюрьме
- Откровения казнённого 6 июля 2018 г. члена «Аум синрикё»
- Свыше 5 тысяч страниц записей казнённого члена секты «Аум синрикё» Иноуэ Ёсихиро нашли отражение в новой книге
- К завершению «последнего суда над Аум Синрикё»: что мы узнали об управлении сознанием за 20 лет