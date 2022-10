Как сдержать одержимых, идущих на злодейские преступления?

Все больше людей, именуемых на сетевом сленге «непобедимыми», без колебаний идут на преступные действия после того, как им становится нечего терять. Текущий 2022 год также отмечен такими демонстративными злодеяниями как убийство из огнестрельного оружия бывшего премьер-министра Абэ Синдзо и случай в префектуре Сайтама, когда забаррикадировавшийся преступник застрелил врача. Такие преступления происходят на фоне продолжения рост числа людей, которые, уже не рассчитывая ни на стабильное трудоустройство, ни на семью, утрачивают желание жить. Как удержать их от безрассудных поступков? Мы расспросили об этом социолога Ямаду Масахиро, профессора Университета Тюо, который долгое время занимается исследованиями неравенства в обществе.

Всё больше людей чувствуют себя отчужденными

–– В вашей книге 18-летней давности «Общество неравенства мечты» (вышла в издательстве Тикума бунко) уже предсказывалось, что при дальнейшем развитии общества неравенства люди, ощутившие себя отвергаемыми социумом, станут прибегать к антиобщественному поведению. Как вы расцениваете наблюдаемые в последнее время злодеяния людей, движимых эмоциями такого рода?

–– Японское общество в основе своей сочетало семью и фирму. Люди строили свое самосознание, добиваясь признания в семье и в своей рабочей среде. У подозреваемого в убийстве бывшего премьер-министра Абэ Ямагами Тэцуя есть мать, то есть, семья у него имеется, однако ее поглотила религиозная среда, и этот человек оказался отвергнут как семьей, так и рабочим окружением. Полагаю, что мы сталкиваемся с ростом числа преступлений, совершаемых людьми, которые и не мечтают о том, чтобы быть каким-то образом вознагражденным обществом ни в настоящем, ни в будущем.

–– Верно ли считать, что фоном для таких инцидентов служат перемены в обществе?

–– Примерно до 1990 года Япония могла себе позволить верить, что благодаря благополучному экономическому развитию ей под силу справиться и с социальным неравенством. Практически у всех мужчин доходы имели стабильный характер, а женщины выходили замуж за таких мужчин и растили детей. У всех этих людей была мечта, которая состояла в том, что даже при наличии неравенства они смогут продолжать благополучную в материальном отношении жизнь, если только постараются. Но с наступлением эры Хэйсэй в экономике произошли структурные сдвиги, породившие массовую нестабильность трудоустройства, то есть, возникло неравенство в обеспеченности работой. Одновременно с этим возникало расслоение в уровне финансового благополучия домохозяйств и возможностях получить образование – стал прогрессировать процесс поляризации общества. Многие из тех, кому теперь приходится работать на условиях непостоянной занятости, больше не видят перспективы обеспечить себе, как бы они ни старались, доходы, которые позволяли бы рассчитывать в будущем на финансовое благополучие, и, соответственно, не имеют возможности создать семью. Иными словами, они лишились мечты о будущем.

Первоначально по большей части это касалось молодежи, но с течением времени неравенство распространилось на среднюю и старшую возрастные группы. Если говорить об общем тренде, то появились люди, выброшенные из прежнего уклада семейных и трудовых отношений, которые не могут в современном обществе надеяться на будущее, иначе говоря, пребывают в отчаянии. Мы стали обществом, какую-то часть которого составляют отвергнутые им люди.

–– Преступления, совершаемые людьми, которых прозвали «непобедимыми» оттого, что им нечего терять, становятся все более и более вызывающими. Каковы, по вашему мнению, факторы данного обстоятельства?

–– У большинства людей самосознание зиждется на двух вещах – семье и работе. Важная роль работы и семьи состоит в том, что родственники и сослуживцы позволяют человеку поддерживать связь с обществом. На мой взгляд, можно утверждать, что ослабление этой вовлекающей силы стоит за целым рядом злодейских преступлений.

Возьмем случай в январе 2022 года в префектуре Сайтама, когда врач был застрелен человеком, который забаррикадировался и потребовал, чтобы тот оживил его умершую мать. Подозреваемый жил с пожилой матерью, за которой он ухаживал, причем жили они на пенсию матери. У него было о ком заботиться, кому он был небезразличен – таким человеком была для него мать. Но когда она умерла, эта единственная засыхающая ветка переломилась. И сразу же после ее смерти он утратил контроль и выплеснул все это на врача.

При всем при том, пусть мы и стали обществом, в котором какую-то часть составляют отчаявшиеся люди, это не обязательно непосредственно приводит к преступным деяниям. Существует еще один шаг, предшествующий злодейским преступлениям. Люди не идут на преступления, если у них есть хоть какой-то альтернативный путь. В случае Като Томохиро, казненного за убийства без разбора прохожих в токийском районе Акихабара в 2008 году, спусковым крючком к трагическому развитию событий послужило то, что он лишился своего «места» даже в мире интернет-форумов, куда он ушел с головой, будучи исторгнут работой и семьей.

Идея о собственной ответственности – бич отвергнутых людей

–– В прошлом крайним шагом для людей, отвергнутых обществом и утратившим надежду, как правило, было самоубийство. В последнее же время они все чаще реагируют «по-западному», обращая ситуацию на окружающих: «Раз уж всё равно умирать, прихвачу-ка с собой кого-нибудь еще». В чем причина?

–– Если смотреть с общемировой точки зрения, то самоубийств в Японии много и сейчас, а количество инцидентов с неизбирательным насилием в отношении окружающих до сих пор самое небольшое среди промышленно развитых государств. То есть, сознание недопустимости причинения неудобств обществу пока еще сохраняется. По всей вероятности, то, что насилие стали обращать на других людей, обусловлено усилением осознания того, что общество тебя отвергло. А еще это связано с тем, что в обществе все шире звучат рассуждения в духе «сам виноват».

Когда-то премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отвергла систему государственного социального обеспечения, заявив, что нет никакого такого «общества» (“There is no such thing as society”) и подчеркнув сугубо персональную ответственность каждого за собственную судьбу. Иными словами, этот подход состоит в том, что в сегодняшней Великобритании нет такого места, где человеку по-доброму помогут, именуемого «обществом». Это послужило началом распространения неоиндивидуализма и теории о собственной ответственности за свою судьбу каждого человека. Но по-настоящему отчаявшемуся человеку, который оказался отвержен, и общество при этом не намерено ему помогать, попросту не на кого опереться. Такие люди не пытаются сопротивляться и добиваться изменений, как это делает, к примеру, рабочее или студенческое движение – они просто мстят обществу, забирая с собой кого-то, кто выглядит счастливее.

–– В обществе неравенства идея о персональной ответственности все шире обращается против тех, кто от него страдает – их отталкивают, говоря что-нибудь в духе «сами заслужили». Оказывает ли это влияние на те события, которые мы обсуждаем?

–– Что касается убийств без разбора, то множество людей говорят: «лучше бы ты умер в одиночку». В реальном мире это оказывается естественным для тех, кто связывает с этим миром какие-то мечты и желания. А у человека, который больше не является одним из принадлежащих к обществу, нет и сознания того, что он причиняет этому обществу какие-то неудобства или неприятности. Поэтому нам ничего не остается, кроме как признать, что если мир исходит из одной лишь предпосылки о персональной ответственности, то такие инциденты неизбежны.

На примере общества Соединенных Штатов тоже ясно видно: пока мы говорим только о собственной ответственности человека, такие преступления не искоренить. В реальности действенным по отношению к отчаявшимся людям является традиционный подход, который состоит в том, чтобы поддержать их за счет общественной политики и социальной помощи, предоставив возможность обзавестись родными людьми и товарищами по работе.

Вопрос состоит в том, каким образом создать соответствующие условия, и именно здесь на сцену выходит виртуальный мир. По моему мнению, сравнительно небольшое количество злодейских преступлений от отчаяния в Японии связано с наличием культуры патинко – залов игровых автоматов. Они фактически служат прибежищем для тех, на кого никто не обращает внимания на работе. Малым количеством таких преступлений Япония обязана существованию патинко и контролируемых обществом тотализаторов (скачки, гонки и т. п.) – в той мере, в какой они не приводят к пагубной зависимости. Теперь на смену всему этому идут сетевые игры. Обретая иллюзорное признание в виртуальном мире человек удерживается от того, чтобы впасть в отчаяние.

Необходима деятельность по обеспечению дружеской поддержки

–– Какие, на ваш взгляд, имеются способы для спасения исторгаемых социумом людей в условиях, когда раскол общества неравенства грозит дальнейшим углублением? Есть ли какие-то конкретные точки приложения усилий для формирования соответствующей общественной политики?

–– Я считаю, что способ в реальном мире есть только один – поддерживать развитие малейших взаимосвязей между отдельными людьми. Будучи директором-распорядителем региональных центров поддержки брака, действующих по всей стране, уже больше десяти лет я занимаюсь работой по оказании помощи вступлению в брак в регионах. Такая поддержка созданию семей – это не просто политика борьбы с падением рождаемости. Это еще и работа по выводу людей из изоляции, созданию межчеловеческих связей. Помимо заключения браков и создания семей, необходимы методы, позволяющие также не допускать изолированности и среди тех, кто не состоит в браке. Так что это не обязательно брачная деятельность – это может быть и работа по поддержке дружеских отношений между людьми. Любые способы создать место в жизни для тех, кто оказался изолирован от окружающих.

Желательно возродить общество, в котором у человека появляются те, кто ему дороги, общество, в котором заботятся о других людях и получают в ответ человеческое внимание. Правительство создало в канцелярии кабинета министров должность министра по проблеме одиночества и изолированности. Чем он занимается – освещается не слишком понятно, и может быть, в кабинете министров стоит попробовать учредить еще и посты вроде «министра по заведению друзей»?

Когда я подчеркивал на самых разных площадках в правительстве и местных администрациях, что мы обязаны заниматься поддержкой вступления в брак, в ответ высказывалась критика, дескать, правительство не должно вмешиваться в столь личные вопросы жизни граждан. Не это ли пресловутая концепция собственной ответственности? По всей видимости, возражающие считают, что оказавшихся в изоляции следует оставить в покое, раз они сами этого хотят. Но не обязаны ли мы нынешними проблемами именно тому, что предоставили этих людей самим себе?

Фотография к заголовку: Тэцуя Ямагами, подозреваемый по делу об убийстве из огнестрельного оружия бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, выходит из полицейского управления Нара-ниси для препровождения в прокуратуру, 10 июля 2022 г. (© Кёдо цусин)

«Общество неравенства нового типа»

Автор: Ямада Масахиро.

Вышла в издательстве газеты «Асахи симбун», объем 200 страниц, цена (с налогом) 825 йен.

Дата издания: 13 апреля 2021 г.

ISBN: 978-402-295120-5

