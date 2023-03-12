12 лет спустя: Губернатор Фукусимы обещает вернуть всех эвакуированных

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Фукусима, 9 марта (Jiji Press). Губернатор Фукусимы Утибори Масао подтвердил своё обязательство предоставить возможность всем эвакуированным после ядерной катастрофы, желающим вернуться домой, сделать это в течение 2020-х годов.

«Мы будем продолжать требовать, чтобы центральное правительство взяло на себя полную ответственность за полную отмену своего приказа об эвакуации, принимая во внимание пожелания всех пострадавших местных муниципалитетов», - сказал Утибори в недавнем интервью Jiji Press.

Так называемые труднодоступные зоны, куда въезд строго ограничен из-за высокого уровня радиации, остаются вблизи принадлежащей энергетической компании TEPCO АЭС «Фукусима-1», где после мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года произошло расплавление ядерного топлива в реакторах трёх энергоблоков.

В пределах зон приказ об эвакуации был поэтапно отменен в специальных районах реконструкции, создающихся как базовые области для возвращения жителей в регион.

Кроме того, центральное правительство планирует выделить в районах, неприспособленных для возвращения, новые зоны с относительно низким уровнем радиации, в которые эвакуированные смогут вернуться и начать жизнь сначала.





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