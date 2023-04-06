Министр иностранных дел Японии Хаяси пообещал Украине непрерывную поддержку

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Брюссель, 4 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса заверил в последовательной и неизменной поддержке Японией Украины во время переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

Кулеба выразил благодарность Японии за помощь.

Кроме того, министр иностранных дел Украины заявил, что визит премьер-министра Японии Кисиды Фумио в Украину в марте был чрезвычайно впечатляющим и что этот визит стал важным сигналом для Украины и международного сообщества.

Также 4 апреля Хаяси встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и подтвердили тесное сотрудничество в решении связанных с этим вопросов.

5 апреля Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

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