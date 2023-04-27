Согласно прогнозам, население Японии сократится до 87 миллионов человек к 2070 году
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 26 апреля (Jiji Press). Предполагают, что население Японии сократится до 87 миллионов человек в 2070 году, что примерно на 30 процентов меньше, чем в 2020 году, когда оно составляло 126,15 миллиона человек, сообщил Национальный институт исследований народонаселения и социального обеспечения.
Как прогнозирует этот аналитический центр министерства социального обеспечения, в 2056 году население упадёт ниже 100 миллионов человек.
Согласно этой оценке, не видно изменений общей тенденции убыли населения в стране, что угрожает устойчивости её экономики и общества.
Ожидается, что в 2070 году иностранные граждане будут составлять около 10% населения страны.
Общий коэффициент фертильности, или среднее количество детей, которое, как ожидается, будет иметь женщина в течение своей жизни, прогнозируется на уровне 1,36 в 2070 году. Оценка, сделанная в 2017 году, предполагала коэффициент 1,44 в 2065 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Убыль населения в Японии: сокращение на 644000 человек
- В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644000 человек
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
- В Японии прошли первые анонимные роды
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности
- В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности
- Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
- В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня
- В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году
- В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус подстёгивает падение рождаемости?
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Новый рекорд продолжительности жизни в Японии