Согласно прогнозам, население Японии сократится до 87 миллионов человек к 2070 году

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Токио, 26 апреля (Jiji Press). Предполагают, что население Японии сократится до 87 миллионов человек в 2070 году, что примерно на 30 процентов меньше, чем в 2020 году, когда оно составляло 126,15 миллиона человек, сообщил Национальный институт исследований народонаселения и социального обеспечения.

Как прогнозирует этот аналитический центр министерства социального обеспечения, в 2056 году население упадёт ниже 100 миллионов человек.

Согласно этой оценке, не видно изменений общей тенденции убыли населения в стране, что угрожает устойчивости её экономики и общества.

Ожидается, что в 2070 году иностранные граждане будут составлять около 10% населения страны.

Общий коэффициент фертильности, или среднее количество детей, которое, как ожидается, будет иметь женщина в течение своей жизни, прогнозируется на уровне 1,36 в 2070 году. Оценка, сделанная в 2017 году, предполагала коэффициент 1,44 в 2065 году.

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