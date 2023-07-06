В Японии количество семей, воспитывающих детей, упало ниже уровня в 10 миллионов
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 5 июля (Jiji Press). В прошлом году в Японии насчитывалось 9,91 млн домохозяйств с детьми младше 18 лет, этот показатель впервые упал ниже уровня в 10 млн со времени начала сбора статистики в 1986 году, как показал правительственный опрос.
При этом домохозяйства, состоящие из одного человека, составляют 32,9% от общего числа домохозяйств страны, что является рекордно высоким показателем, согласно результатам последнего национального исследования условий жизни, опубликованного министерством социального обеспечения 4 июля.
«Результаты, несомненно, связаны со снижением рождаемости и старением населения в стране», – сказал представитель министерства.
Из домохозяйств с детьми в 49,3% был только один ребёнок, двое и трое детей было в 38% и 12,7% семей соответственно.
Опрос также показал, что вторым по распространённости типом домохозяйства были домохозяйства пожилых людей, на долю которых приходилось 31,2% от общего числа. Этот тип представляет собой домохозяйства, в которых есть только люди старше 65 лет и семьи, состоящие из любого количества пожилых людей и не состоящих в браке лиц моложе 18 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Убыль населения в Японии: сокращение на 644000 человек
- В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644000 человек
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
- В Японии прошли первые анонимные роды
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности
- В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности
- Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
- В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня
- В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году
- В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус подстёгивает падение рождаемости?
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Новый рекорд продолжительности жизни в Японии