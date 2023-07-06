В Японии количество семей, воспитывающих детей, упало ниже уровня в 10 миллионов

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Токио, 5 июля (Jiji Press). В прошлом году в Японии насчитывалось 9,91 млн домохозяйств с детьми младше 18 лет, этот показатель впервые упал ниже уровня в 10 млн со времени начала сбора статистики в 1986 году, как показал правительственный опрос.

При этом домохозяйства, состоящие из одного человека, составляют 32,9% от общего числа домохозяйств страны, что является рекордно высоким показателем, согласно результатам последнего национального исследования условий жизни, опубликованного министерством социального обеспечения 4 июля.

«Результаты, несомненно, связаны со снижением рождаемости и старением населения в стране», – сказал представитель министерства.

Из домохозяйств с детьми в 49,3% был только один ребёнок, двое и трое детей было в 38% и 12,7% семей соответственно.

Опрос также показал, что вторым по распространённости типом домохозяйства были домохозяйства пожилых людей, на долю которых приходилось 31,2% от общего числа. Этот тип представляет собой домохозяйства, в которых есть только люди старше 65 лет и семьи, состоящие из любого количества пожилых людей и не состоящих в браке лиц моложе 18 лет.

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