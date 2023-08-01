Средняя продолжительность жизни в Японии продолжила падение в 2022 году

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Токио, 28 июля (Jiji Press). В 2022 году средняя продолжительность жизни японских мужчин и женщин снижалась второй год подряд, как показал опрос министерства здравоохранения.

Средняя продолжительность жизни в последний раз снижалась два года подряд в 2010 и 2011 годах для обоих полов.

В 2022 году средняя продолжительность жизни мужчин снизилась на 0,42 года по сравнению с 2021 годом до 81,05 года, а у женщин — на 0,49 года до 87,09 года. По словам представителя министерства, падение произошло «в основном из-за пандемии COVID-19».

По данным министерства, зарегистрированное число людей, умерших от заражения новым коронавирусом, выросло до 47 635 в 2022 году с 16 766 в 2021 году.

Пандемия COVID-19 привела к сокращению средней продолжительности жизни в 2022 году на 0,12 года для мужчин и 0,13 года для женщин по сравнению с 0,10 года и 0,07 года соответственно в 2021 году.

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