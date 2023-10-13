Правительство Японии решило добиться постановления суда о роспуске Церкви Объединения
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 12 октября (Jiji Press). Агентство по делам культуры Японии официально приняло решение добиваться постановления суда о роспуске скандальной религиозной группы «Церковь Объединения».
Министр культуры Морияма Масахито объявил об этом решении на пресс-конференции после заседания Совета религиозных юридических лиц в этот же день.
«Начиная с 1980 года или раньше, церковь продолжала ослеплять ряд людей, чтобы заставить их делать пожертвования или покупать её товары, и причиняла им огромный ущерб, – сказал Морияма. – Таким образом, церковь нанесла вред мирной жизни многих людей, включая членов семей её последователей».
Что касается конкретной суммы ущерба, министр отметил, что сумма компенсаций и выплат, которые церковь выплатила в общей сложности 1550 людям, участвовавшим в 32 гражданских исках против группы, подтверждённых Агентством по делам культуры, составила 20,4 миллиарда йен.
Эти факты подтверждают незаконные действия в соответствии с Гражданским кодексом и могут стать основанием для вынесения приказа о роспуске в соответствии с законом о религиозных корпорациях, сказал Морияма. «Я хочу попросить Окружной суд Токио издать приказ о расформировании 13 октября или позже, когда всё будет готово».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Практика духовных продаж, скрытое вымогательство, массовые браки: Церковь объединения в Японии
- Рост недоверия к религии в Японии: данные опроса
- Бывшие последователи требуют 1,6 млрд. йен от Церкви Объединения
- Церковь Объединения и её японские жертвы: необходимость «религиозной грамотности»
- Правительство Японии представит законопроект о жертвах Церкви Объединения
- Церковь объединения полвека поддерживала связи с ЛДП
- Первоначальной целью стрелявшего в Абэ Синдзо могло быть руководство религиозной группы
- В Японии новое законодательство призвано спасти детей от жестокого обращения со стороны религиозных родителей
- Церковь Объединения добивалась политических соглашений с членами ЛДП
- Премьер-министр Японии Кисида приказал провести расследование в отношении Церкви объединения
- Почти половина депутатов ЛДП были связаны с Церковью объединения
- В Японии проводится первое заседание в связи с «религиозным бизнесом» Церкви объединения
- К завершению «последнего суда над Аум Синрикё»: что мы узнали об управлении сознанием за 20 лет
- Казнь 13 членов секты «Аум синрикё»: утрачен ключ к пониманию трагедии 1995 года
- Психиатрическое освидетельствование стрелявшего в бывшего премьера Абэ Синдзо продлено до февраля