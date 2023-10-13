Правительство Японии решило добиться постановления суда о роспуске Церкви Объединения

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Токио, 12 октября (Jiji Press). Агентство по делам культуры Японии официально приняло решение добиваться постановления суда о роспуске скандальной религиозной группы «Церковь Объединения».

Министр культуры Морияма Масахито объявил об этом решении на пресс-конференции после заседания Совета религиозных юридических лиц в этот же день.

«Начиная с 1980 года или раньше, церковь продолжала ослеплять ряд людей, чтобы заставить их делать пожертвования или покупать её товары, и причиняла им огромный ущерб, – сказал Морияма. – Таким образом, церковь нанесла вред мирной жизни многих людей, включая членов семей её последователей».

Что касается конкретной суммы ущерба, министр отметил, что сумма компенсаций и выплат, которые церковь выплатила в общей сложности 1550 людям, участвовавшим в 32 гражданских исках против группы, подтверждённых Агентством по делам культуры, составила 20,4 миллиарда йен.

Эти факты подтверждают незаконные действия в соответствии с Гражданским кодексом и могут стать основанием для вынесения приказа о роспуске в соответствии с законом о религиозных корпорациях, сказал Морияма. «Я хочу попросить Окружной суд Токио издать приказ о расформировании 13 октября или позже, когда всё будет готово».

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