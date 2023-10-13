Общественные группы, занимающиеся проблемой Церкви Объединения, приветствуют решение правительства
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Токио, 12 октября (Jiji Press). Организации, занимающиеся вопросами проблемной практики Церкви Объединения, в том числе сбором крупных пожертвований от последователей, приветствовали принятое 12 октября решение японского министерства культуры добиваться постановления суда о роспуске вызывающей споры религиозной группы.
«Запрос о роспуске станет большим шагом к оказанию помощи всем жертвам и предотвращению будущего ущерба», – говорится в заявлении группы «Юристы со всей Японии для жертв Церкви Объединения».
Министерство планирует 13 октября обратиться в окружной суд Токио с просьбой о роспуске Церкви Объединения, официально называемой «Федерацией семей за мир и объединение во всём мире».
Группа юристов одобрило Агентство по делам культуры за то, что оно осознало реальность ущерба, причинённого этой религиозной группой, и провело многочисленные слушания с участием жертв по всей стране.
Группа юристов добавила, что Церковь Объединения «должна серьёзно отнестись к просьбе о роспуске». «Мы ещё раз настоятельно призываем её извиниться и как можно скорее выплатить компенсацию всем жертвам».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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