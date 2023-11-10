Полёт Маэдзавы на лунную орбиту отложен на неопределённый срок

Новости

Токио, 9 ноября (Jiji Press). Японский миллиардер Маэдзава Юсаку заявил, что отказался от плана совершить путешествие вокруг Луны в этом году из-за задержки в подготовке ракеты.

Маэдзава, 47-летний основатель интернет-магазина модной одежды Zozo, был выбран в 2018 году первым пассажиром Starship, гигантской ракеты-носителя и космического корабля, разработанного SpaceX Илона Маска, и объявил в декабре прошлого года, что восемь человек, включая звезду K-pop, совершат путешествие вместе с ним.

Однако пока никто не может предсказать, когда завершится разработка Starship, после того как ракета взорвалась сразу после запуска в ходе беспилотного испытательного запуска в апреле.

Маэдзава сказал, что надеется составить новый график поездки с учётом результатов будущих испытаний.

В 2021 году он полетел на борту российского космического корабля «Союз» и стал первым японским туристом, побывавшим на Международной космической станции.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме