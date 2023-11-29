В Японии зарегистрировано 159 сообщений о сексуальном насилии со стороны Свидетелей Иеговы

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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Опрос показал, что 159 человек подверглись сексуальному насилию в религиозной организации Свидетелей Иеговы в Японии.

Опрос был проведен в июле онлайн группой детей последователей Свидетелей Иеговы.

159 респондентов заявили, что подвергались сексуальному насилию со стороны последователей, показывали публикации, содержащие выражения сексуального характера, не соответствующие их возрасту, или говорили, что их заставляли рассказывать о своём сексуальном опыте.

28 ноября группа подала в Агентство по делам детей и семьи письменный запрос на создание системы финансовой компенсации жертвам сексуального насилия, расходы на которую будут нести Свидетели Иеговы.

В ходе опроса 37 человек заявили, что подверглись сексуальному насилию, в том числе 35 человек в тот момент были несовершеннолетними. Из них 24 заявили, что к ним прикасались непосредственно или через одежду, 14 заявили, что с ними вели беседы сексуального характера, а 11 сказали, что на них смотрели или фотографировали, когда они были обнажёнными или в нижнем белье.

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