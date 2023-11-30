Японское космическое агентство JAXA подверглось кибератаке
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Токио, 29 ноября (Jiji Press). Внутренняя сеть Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) подверглась несанкционированному доступу, как стало известно 29 ноября.
Связанное с правительством космическое агентство расследует детали кибератаки, включая возможную утечку информации, сообщили источники в JAXA, отметив при этом, что под кибератаку попал административный сервер для его общих операций и что информация, необходимая для ракетных операций, не включена в сервер.
По данным источников JAXA и представителей министерства науки и технологий, несанкционированный доступ, как полагают, был осуществлен с использованием уязвимости, которую производитель сетевого оборудования раскрыл в июне этого года, с целью потребовать принятия контрмер, таких как обновление программного обеспечения.
После того, как о кибератаке стало известно после сообщения внешней организации, JAXA сообщило о кибератаке в министерство и отключило внутреннюю систему от внешних сетей.
JAXA проверит, были ли меры безопасности, такие как реагирование после раскрытия уязвимости, адекватными, одновременно работая над выявлением информации, к которой мог быть получен доступ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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