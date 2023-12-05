Кисида не знает о том, встречался ли он когда-либо с главой группы Церкви Объединения
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Токио, 4 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что ему не известно, встречался ли он с лидером группы, связанной со скандальной религиозной группой «Церковь Объединения», в 2019 году.
Ежедневная газета «Асахи симбун» сообщила, что Кисида встретился с бывшим спикером Палаты представителей США Ньютом Гингричем и руководителем группы церкви в штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии Японии в Токио в 2019 году, когда он занимал пост руководителя политики ЛДП.
«Я встретился с бывшим спикером Палаты представителей США, – сказал Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра. – Я помню, что его сопровождало много людей, но я не знаю, кто был среди них».
«Я не помню, обменивались ли мы визитками», – добавил он.
Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу, главный представитель правительства Японии, заявил на пресс-конференции: «Как мы уже говорили ранее, члены кабинета администрации Кисиды планируют полностью разорвать связи с Церковью Объединения, а также со связанными с ней организациями».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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