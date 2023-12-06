Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект об оказании помощи жертвам Церкви Объединения

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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Палата представителей Японии одобрила специальный законопроект, направленный на оказание помощи жертвам злоупотреблений скандальной религиозной группы «Церковь Объединения».

Законопроект, представленный правящей Либерально-демократической партией, её партнёром по коалиции Комэйто и оппозиционной Демократической народной партией, направлен на усиление контроля за активами религиозной группы, чтобы гарантировать будущую компенсацию её жертвам.

Принятие законопроекта на пленарном заседании нижней палаты парламента Японии произошло после того, как законопроект был изменён и одобрен на заседании комитета по судебным вопросам нижней палаты ранее 5 декабря. Основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии и две другие оппозиционные партии, Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) и Коммунистическая партия Японии, согласились только с теми частями законопроекта, которые были изменены на заседании комитета.

Ожидается, что законопроект будет принят во время продолжающейся внеочередной сессии парламента после обсуждений в верхней палате, Палате советников.

Церковь Объединения, сейчас официально называемая Федерацией семей за мир и объединение во всем мире, обвиняется в вымогательстве крупных пожертвований от последователей путём разжигания их беспокойства.

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