Япония отложит исследование спутников Марса на 2 года до 2026 года

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Токио, 5 декабря (Jiji Press). Японский комитет по национальной космической политике в целом одобрил идею отсрочки запланированного запуска марсианского спутникового зонда на два года до 2026 года.

Задержка включена в проект пересмотренного графика проекта в базовом космическом плане страны, которому комитет при кабинете министров дал широкое одобрение. Пересмотренный график будет принят на заседании Стратегического штаба национальной космической политики позднее в этом месяце.

Миссия под названием MMX по исследованию двух спутников красной планеты – Фобоса и Деймоса – будет отложена из-за неудачного запуска первой ракеты H3 в марте этого года.

Другие миссии также будут отложены примерно на год, включая запуск нового беспилотного корабля снабжения HTV-X для доставки грузов на Международную космическую станцию ​​и проект LUPEX по посадке зонда возле южного полюса Луны в сотрудничестве с Индией.

В рамках миссии MMX Япония планирует использовать зонд для доставки образцов с Фобоса. Космический корабль должен был быть запущен на ракете H3 в 2024 году, прибыть к Марсу в 2025 финансовом году и вернуться на Землю в 2029 финансовом году.

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