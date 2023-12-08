Кисида отрицает связи с Церковью Объединения
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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио опроверг наличие связей с Церковью Объединения после сообщения в новостях о том, что он встречался с людьми, связанными с этой противоречивой религиозной группой, в 2019 году.
Японская ежедневная газета «Асахи симбун» сообщила в утреннем выпуске 7 декабря, что бывшего спикера Палаты представителей США Ньюта Гингрича во время встречи с Кисидой сопровождали люди, связанные с Церковью Объединения.
Даже если Гингрича сопровождали люди, связанные с этой религиозной группой, «это неправда, что я связан с Церковью Объединения», – заявил Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра.
Кисида встречался с Гингричем, когда тот был политическим руководителем правящей Либерально-демократической партии.
Отметив, что он знает об этой новостной статье, Кисида сказал: «Моё признание того, что я не знаю, кем были сопровождающие, не меняется».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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