Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно вывело лунный зонд на орбиту

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Токио, 25 декабря (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что оно успешно вывело на орбиту Луны лунный посадочный модуль, запущенный ракетой H-2A в сентябре.

JAXA прогнозирует, что «умный» посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) прилунится 20 января следующего года.

По данным JAXA, вечером 25 декабря, как и планировалось, заработал двигатель для вывода посадочного модуля на эллиптическую орбиту на высоте от 600 до 4000 километров над Луной.

SLIM – небольшой зонд высотой около 2,4 метра и весом около 200 килограммов без учёта топлива.

Если посадка завершится успешно, SLIM станет первым японским зондом, который приземлится на Луне, и Японию станет пятой страной, сделавшей это, после несуществующего уже Советского Союза, США, Китая и Индии.

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