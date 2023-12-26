Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно вывело лунный зонд на орбиту
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Токио, 25 декабря (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что оно успешно вывело на орбиту Луны лунный посадочный модуль, запущенный ракетой H-2A в сентябре.
JAXA прогнозирует, что «умный» посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) прилунится 20 января следующего года.
По данным JAXA, вечером 25 декабря, как и планировалось, заработал двигатель для вывода посадочного модуля на эллиптическую орбиту на высоте от 600 до 4000 километров над Луной.
SLIM – небольшой зонд высотой около 2,4 метра и весом около 200 килограммов без учёта топлива.
Если посадка завершится успешно, SLIM станет первым японским зондом, который приземлится на Луне, и Японию станет пятой страной, сделавшей это, после несуществующего уже Советского Союза, США, Китая и Индии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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