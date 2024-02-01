Российский экс-президент Медведев повторяет претензии по спорным с Японией островам
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Токио, 31 января (Jiji Press). Бывший президент России Дмитрий Медведев подтвердил заявление своей страны о том, что северо-западные острова Тихого океана, называемые Японией Северными территориями, являются частью России, согласно сообщению информационного агентства ТАСС.
30 января в докладе процитированы слова Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России, который заявил в социальных сетях, что так называемые Северные территории являются частью российской территории и что его не волнуют общественные настроения в Японии.
Он ответил на политическую речь перед парламентом, произнесенную в тот же день премьер-министром Японии Кисидой Фумио, который подчеркнул политику разрешения территориального спора его страны по поводу островов с Россией для заключения мирного договора времён Второй мировой войны, продолжая при этом санкции, введенные против России за вторжение в Украину.
Северные территории – это острова, контролируемые Россией, на которые претендует Япония. Они были захвачены у Японии советскими войсками в последние дни войны.
По сообщению ТАСС, Медведев заявил, что так называемый территориальный вопрос решён навсегда с внесением в 2020 году поправки в Конституцию России, которая запрещает уступать территории. Он также заявил, что, как и прежде, его страна готова к переговорам по мирному договору, если на переговорах не будет затронут вопрос островов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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