Токио протестует против внесения японской группы по спорным островам в список «нежелательных организаций» в России
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 февраля (Jiji Press). Япония подала протест России в связи с добавлением японской группы, добивающейся возвращения Японии контролируемых Россией островов на северо-западе Тихого океана, в свой список «нежелательных организаций», заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
Это дополнение является «крайне односторонним и неприемлемым», заявил Хаяси на пресс-конференции, отметив, что японское правительство по дипломатическим каналам призвало российскую сторону исключить японскую группу из этого списка. Россия запрещает организациям, включенным в список, осуществлять деятельность на территории России, в том числе на спорных островах, называемых в Японии Северными территориями.
«Этот вопрос не должен оказать негативное влияние на деятельность людей, участвующих в движении, требующем возвращения Северных территорий», – сказал Хаяси, пообещав, что правительство продолжит реагировать на этот вопрос соответствующим образом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Москва исправила замечание Медведева по поводу переговоров о мирном договоре с Японией
- Путин выразил намерение посетить Северные територии
- Глава МИД России: обсуждение вопроса Северных территорий закончено, никаких переговоров с Японией
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию
- В Японии рассмотрят возможность расширения экспорта оборонной техники
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
- Россия намерена перевезти останки советского шпиона на спорные острова
- Кремль не согласен с заявлением Японии о суверенитете над Курилами
- Основные вехи истории Северных территорий
- Поминовение предков Северных территорий: бывшие жители проводят церемонию в морских просторах - Хоккайдо, Япония
- Русско-японская война: причины и мировые последствия победы Японии над огромным противником
- Беглец с Северных территорий находится под охраной в Японии