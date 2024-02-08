Токио протестует против внесения японской группы по спорным островам в список «нежелательных организаций» в России

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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Япония подала протест России в связи с добавлением японской группы, добивающейся возвращения Японии контролируемых Россией островов на северо-западе Тихого океана, в свой список «нежелательных организаций», заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

Это дополнение является «крайне односторонним и неприемлемым», заявил Хаяси на пресс-конференции, отметив, что японское правительство по дипломатическим каналам призвало российскую сторону исключить японскую группу из этого списка. Россия запрещает организациям, включенным в список, осуществлять деятельность на территории России, в том числе на спорных островах, называемых в Японии Северными территориями.

«Этот вопрос не должен оказать негативное влияние на деятельность людей, участвующих в движении, требующем возвращения Северных территорий», – сказал Хаяси, пообещав, что правительство продолжит реагировать на этот вопрос соответствующим образом.

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