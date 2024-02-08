Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил решимость подписать мирный договор с Россией
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Токио, 7 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул решимость заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального спора по поводу четырёх островов в северо-западной части Тихого океана, на которые претендует Япония.
«Хотя японско-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за вторжения России в Украину, мы будем придерживаться нашей политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора», – заявил Кисида на спонсируемом правительством митинге в Токио, выступая за возвращение островов Японии, которое состоялось в День Северных территорий.
Северные территории – это спорные острова, удерживаемые Россией, отторгнутые у Японии советскими войсками в последние дни Второй мировой войны.
Учитывая старение бывших японских жителей островов, Кисида заявил, что его правительство уделит особое внимание возобновлению программы, позволяющей им посещать семейные могилы на островах.
«Мы подтвердили, что порядок посещения могил на Северных территориях сохраняется», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса. Однако он добавил, что Япония «не получила положительного ответа от российской стороны», который привёл бы к возобновлению визитов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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