Япония возобновит культурные обмены с Россией
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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Япония возобновит культурные и межличностные обмены с Россией в этом году, прекратив приостановку, вызванную российским вторжением в Украину, заявил посол Японии в России Муто Акира.
На своей первой пресс-конференции с момента вступления в должность в декабре прошлого года Муто заявил, что «Большая семёрка» крупнейших держав, включая Японию, должна сохранять единство в осуществлении санкций против России.
Но он также заявил, что необходимо восстановить отношения Токио с Москвой в свете затянувшихся боевых действий в Украине.
После окончания конфликта в конечном итоге будет необходимо заключить мирный договор между Японией и Россией, касающийся Второй мировой войны, заявил он на пресс-конференции в Москве.
Поэтому необходимо укреплять взаимопонимание посредством диалога с Россией, сказал Муто.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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