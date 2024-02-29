Япония возобновит культурные обмены с Россией

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Япония возобновит культурные и межличностные обмены с Россией в этом году, прекратив приостановку, вызванную российским вторжением в Украину, заявил посол Японии в России Муто Акира.

На своей первой пресс-конференции с момента вступления в должность в декабре прошлого года Муто заявил, что «Большая семёрка» крупнейших держав, включая Японию, должна сохранять единство в осуществлении санкций против России.

Но он также заявил, что необходимо восстановить отношения Токио с Москвой в свете затянувшихся боевых действий в Украине.

После окончания конфликта в конечном итоге будет необходимо заключить мирный договор между Японией и Россией, касающийся Второй мировой войны, заявил он на пресс-конференции в Москве.

Поэтому необходимо укреплять взаимопонимание посредством диалога с Россией, сказал Муто.

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