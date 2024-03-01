В отношении конфискации замороженных российских активов для помощи Украине среди G-7 мнения разделились
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Сан-Паулу, 28 февраля (Jiji Press). На встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой семёрки» основные державы разделились по поводу возможной конфискации российских активов, замороженных под санкциями, для помощи Украине.
Хотя на встрече в Сан-Паулу участники подтвердили свою приверженность продолжению помощи Украине, возникли разногласия по поводу правовой основы предложения США о конфискации российских активов.
На встрече из Японии присутствовали управляющий Банка Японии Уэда Кадзуо и вице-министр финансов по международным делам Канда Масато.
«Дискуссии в “Большой семёрке” продолжаются, поэтому я воздержусь от обсуждения деталей, но конфликта по поводу плана по использованию замороженных российских активов нет», – заявил Канда журналистам после встречи.
Соединённые Штаты призвали конфисковать замороженные российские активы на сумму почти 300 миллиардов долларов, в то время как европейские страны предложили вместо этого использовать проценты от активов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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