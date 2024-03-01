Министры Японии и Чехии договорились об экономическом сотрудничестве

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Токио, 29 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её чешский коллега Ян Липавски договорились укреплять двустороннее экономическое сотрудничество на встрече в Токио.

В Чехии ведут бизнес около 280 японских компаний.

Два министра также подписали двустороннее соглашение о воздушном сообщении, касающееся открытия регулярных пассажирских маршрутов.

Этот договор является «символом более прочных двусторонних отношений», заявила Камикава на совместной пресс-конференции. «Это имеет большое значение для дальнейшей активизации контактов между людьми».

Стороны обменялись мнениями о поддержке Украины, которая борется с вторжением России, и ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай наращивает свою военную активность.

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