Группа экспертов одобрила усиление контроля над Церковью Объединения

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Токио, 6 марта (Jiji Press). Правительство Японии получило одобрение консультативной группы экспертов на план по определению Церкви Объединения религиозной корпорацией, подлежащей более строгому контролю за её активами в соответствии со специальным законом.

Министерство культуры представило план на сегодняшнем заседании Совета религиозных юридических лиц, который консультирует министра культуры.

Получив одобрение, министерство незамедлительно начнёт процедуру назначения в рамках усилий по обеспечению помощи жертвам злоупотреблений с участием сомнительной религиозной организации.

В октябре прошлого года министерство обратилось в окружной суд Токио с просьбой издать постановление о роспуске организации, официально называвшейся «Федерация семей за мир и объединение во всем мире», главным образом потому, что группа собирала огромные пожертвования, вызывая беспокойство среди верующих.

Специальный закон был принят в декабре прошлого года, чтобы предотвратить отток активов, принадлежащих определённой религиозной корпорации, до того, как будет издан приказ о роспуске в связи с нарушениями законов и правил.

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