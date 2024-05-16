Кисида выступил в защиту правила об отзыве вида на жительство для иностранцев в новом законопроекте
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Токио, 15 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что предусмотренное новым законопроектом правило об отзыве разрешений на постоянное проживание иностранцев будет ограничено некоторыми злонамеренными случаями.
«Новое правило не затронет подавляющее большинство иностранных постоянных жителей», – заявил Кисида на заседании комитета по юридическим вопросам Палаты представителей, нижней палаты парламента страны.
Это правило было включено в положение законопроекта о пересмотре закона об иммиграционном контроле и признании беженцев, а также других соответствующих законов, в котором содержится план по отмене существующей программы технических стажировок для иностранных граждан и созданию новой схемы обучения иностранных работников.
Законопроект разрешит правительству аннулировать разрешения на постоянное проживание иностранцев, если обладатели разрешений намеренно не уплачивают налоги или взносы социального страхования.
На сегодняшнем заседании Митисита Дайки из ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии раскритиковал правительство за то, что оно не провело исследование, чтобы выяснить, сколько иностранных постоянных жителей не уплатили налоги или взносы социального страхования.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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