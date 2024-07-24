Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии может достичь 1050 йен

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Токио, 23 июля (Jiji Press). Информированные источники сообщили, что комиссия Министерства труда Японии находится на завершающей стадии координации, чтобы призвать к повышению средней минимальной почасовой оплаты труда в стране до более чем 1050 йен с нынешних 1004 иен.

В связи с ростом цен подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате, который консультирует министра труда, обсуждает повышение примерно на 50 йен, что, если будет реализовано, станет самым большим повышением. Средняя минимальная заработная плата выросла на 43 йены в прошлом году.

По данным Японской конфедерации профсоюзов (Рэнго), рост заработной платы, достигнутый в ходе весенних переговоров между трудящимися и руководством в этом году, составил в среднем 5,1%, что сопоставимо с предполагаемым повышением минимальной заработной платы.

Профсоюзы добиваются большего повышения минимальной заработной платы, чем в предыдущем году, подчёркивая необходимость распространить импульс повышения заработной платы на малые предприятия, где нет профсоюзов.

С другой стороны, руководство по-прежнему с осторожностью относится к значительному повышению цен, которое может снизить их доходы, отмечая, что многие компании не могут в полной мере переложить более высокие издержки на цены.

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