Японская группа экспертов согласовала рекордное повышение минимальной заработной платы на 50 йен

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Правительственная комиссия в Японии согласилась предложить рекордное повышение минимальной почасовой оплаты труда на 50 йен на 2024 финансовый год после исторического роста цен.

Подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате, который консультирует министра труда, поддерживает идею повышения средней заработной платы по стране до 1054 йен в час, что на 5% больше нынешних 1004 йен.

Если средний показатель будет повышен в соответствии с предложением, размер увеличения станет самым большим за всю историю.

Согласно предложению, минимальная почасовая заработная плата, как ожидается, достигнет или превысит 1000 йен еще в восьми из 47 префектур Японии, включая Хоккайдо и Сидзуоку. Таким образом, число префектур с минимальной заработной платой на уровне или выше 1000 йен увеличится до 16.

По данным опроса, проведенного Японской конфедерацией профсоюзов (Рэнго), рост заработной платы, достигнутый в ходе весенних переговоров между трудящимися и руководством в этом году, составил в среднем 5,1%.

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