Группы пострадавших от атомной бомбардировки Хиросимы обещают продолжить антиядерную кампанию

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Хиросима, 17 октября (Jiji Press). Семь групп хибакуся, то есть людей, переживших атомную бомбардировку, в Хиросиме опубликовали совместное заявление, в котором пообещали продолжить свою кампанию против ядерного оружия в ответ на присуждение Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) Нобелевской премии мира этого года.

Семь групп заявили, что они хотели бы порадоваться вместе со всеми хибакуся тому, что Нихон Хиданкё выиграла премию мира.

Группы приписывают развитие антиядерной кампании «усилиям многих групп и отдельных лиц хибакуся в стране и за рубежом» и призывают помнить о деятельности низовых организаций.

Между тем, группы подвергли критике нового премьер-министра Японии Исибу Сигэру за «позицию, которая может подорвать три неядерных принципа (Японии)».

Они утверждали, что Япония не оправдает ожиданий международного сообщества, если пренебрежёт своей ролью в руководстве ядерными державами в деле ликвидации ядерного оружия.

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