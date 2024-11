Токийское метро будет участвовать в обслуживании линии Elizabeth Line в Лондоне

Новости

Лондон, 19 ноября (Jiji Press). Транспортное управление британской столицы Transport for London сообщило, что доверит эксплуатацию линии Elizabeth Line компании GTS Rail Operations Ltd., совместному предприятию компаний, включающих Tokyo Metro Co. и крупный японский торговый дом Sumitomo Corp.

Токийский метрополитен будет использовать свой опыт в сфере транспортных услуг для улучшения обслуживания пассажиров на линии Восток-Запад в Большом Лондоне.

По данным Transport for London, GTS Rail Operations была выбрана по результатам торгов, проведенных в соответствии с окончанием контракта текущего оператора. Новый контракт с GTS Rail Operations будет действовать в течение семи лет с мая 2025 года с возможным продлением ещё на два года.

Линия Elizabeth Line, открытая в мае 2022 года, является крупным железнодорожным маршрутом, перевозящим более 700 000 человек в день. Соединяя центр Лондона с аэропортом Хитроу, она используется пассажирами и туристами.

В связи с проблемами на линии в плане обслуживания Tokyo Metro поможет оптимизировать операции и развить человеческие ресурсы. Новая станция должна открыться в 2030 году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]