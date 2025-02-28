Рождаемость в Японии достигает рекордно низкого уровня девятый год подряд

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Согласно предварительному отчёту министерства здравоохранения, опубликованному 27 февраля, ежегодное число родившихся в Японии детей в 2024 году сократилось до 720 988, достигая рекордно низкого уровня девятый год подряд.

Эта цифра, которая на 37 643, или на 5,0%, ниже количества рождений в предварительном отчёте за 2023 год, противоречит оценке Национального института исследований в области народонаселения и социального обеспечения, сделанной в 2023 году, согласно которой ежегодное число рождений в стране впервые упадет ниже 730 000 в 2039 году, что говорит о том, что рождаемость в стране падает быстрее, чем прогнозировалось.

Между тем, число пар, недавно вступивших в брак, выросло на 10 718, или на 2,2%, до 499 999, показав первый рост за два года. Их число достигло пика в 1,09 миллиона в 1972 году, но упало до 480 000 в 2023 году, самого низкого уровня с момента окончания Второй мировой войны.

Последние данные «могут в значительной степени отражать влияние пандемии COVID-19, а также тенденцию к снижению числа рождений, поскольку люди всё позже вступают в брак и заводят детей», – заявил представитель министерства здравоохранения.

Ежегодное число рождений может оказаться ещё ниже в предстоящем пересмотренном отчёте, который будет охватывать только граждан Японии, проживающих в Японии, в то время как предварительный отчёт охватывал японцев, проживающих в Японии и за рубежом, а также иностранцев, проживающих в Японии.

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