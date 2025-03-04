Россия запретила въезд министру иностранных дел Японии и ещё восьми японским гражданам
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 марта (Jiji Press). Россия в связи с введёнными Японией санкциями добавила девять граждан Японии, включая министра иностранных дел Ивая Такэси, в список лиц, которым запрещён въезд в страну.
Согласно заявлению МИД России, опубликованному 3 марта, в число этих девяти также входят посол Японии в Украине Накагомэ Масаси и бывший посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
Министерство заявило, что это дополнение является контрмерой против санкций японского правительства. Токио в январе ввёл дополнительные санкции против России в связи с её вторжением в Украину.
Среди других лиц, которым запретили въезд в Россию, – старший вице-президент поддерживаемого правительством Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Хара Сёхэй, глава украинского офиса JICA Мацунага Хидэки, президент производителя тяжелого машиностроения IHI Corp. Идэ Хироси и президент Isuzu Motors Ltd Минами Синсукэ.
Предполагается, что Россия выбрала этих людей ввиду поддержки, которую Япония оказывает Украине как со стороны государственного, так и частного секторов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Северокорейский пленный рассказал, что воевал в Украине, думая, что сражается против южнокорейской армии
- Накопление Северной Кореей практического боевого опыта вызывает опасения в Японии
- Отправка северокорейских войск в Россию: безрассудный шаг против международного сообщества
- ИНТЕРВЬЮ: Бывший посланник Японии заявил, что войска Северной Кореи меняют характер войны в Украине
- Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Китая
- Министры стран Quad выступают против действий по изменению морского статус-кво
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?