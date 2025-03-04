Россия запретила въезд министру иностранных дел Японии и ещё восьми японским гражданам

Новости

Токио, 4 марта (Jiji Press). Россия в связи с введёнными Японией санкциями добавила девять граждан Японии, включая министра иностранных дел Ивая Такэси, в список лиц, которым запрещён въезд в страну.

Согласно заявлению МИД России, опубликованному 3 марта, в число этих девяти также входят посол Японии в Украине Накагомэ Масаси и бывший посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Министерство заявило, что это дополнение является контрмерой против санкций японского правительства. Токио в январе ввёл дополнительные санкции против России в связи с её вторжением в Украину.

Среди других лиц, которым запретили въезд в Россию, – старший вице-президент поддерживаемого правительством Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Хара Сёхэй, глава украинского офиса JICA Мацунага Хидэки, президент производителя тяжелого машиностроения IHI Corp. Идэ Хироси и президент Isuzu Motors Ltd Минами Синсукэ.

Предполагается, что Россия выбрала этих людей ввиду поддержки, которую Япония оказывает Украине как со стороны государственного, так и частного секторов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме