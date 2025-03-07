Япония стремится убедить США продолжать своё участие в войне в Украине: премьер-министр Исиба
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Токио, 6 марта (Jiji Press). Япония сделает всё возможное, чтобы Соединённые Штаты продолжали участвовать в войне в Украине, заявил премьер-министр Исиба Сигэру.
«Я не думаю, что война закончится без участия Соединённых Штатов», – заявил Исиба на заседании Бюджетного комитета Палаты советников. Он добавил, что японское правительство «будет работать так усердно, как только сможет», чтобы сохранить участие США.
Исиба подчеркнул, что страны «Большой семёрки» должны объединиться, чтобы попытаться как можно скорее положить конец войне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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