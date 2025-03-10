Япония и Великобритания обещают работать вместе ради мира в Украине

Новости

Токио, 7 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его британский коллега Дэвид Лэмми договорились, что две страны будут тесно сотрудничать ради справедливого и прочного мира в Украине, в то время как президент США Дональд Трамп сближается с Россией.

На совместной пресс-конференции после встречи в Токио Лэмми заявил, что Великобритания и Япония надеются на окончание российско-украинской войны. Он заявил, что ожидает от Японии дальнейшей поддержки Украины и санкций против России.

Япония и Великобритания активизировали сотрудничество в рамках усилий Лондона по сближению с Индо-Тихоокеанским регионом после выхода Великобритании из Европейского союза в 2020 году.

У двух стран есть соглашение о приобретении запасов и взаимном обслуживании, которое позволяет осуществлять взаимные поставки боеприпасов и топлива. У них также есть соглашение о взаимном доступе для содействия визитам между британскими военными и японскими Силами самообороны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме