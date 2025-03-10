Япония и Великобритания обещают работать вместе ради мира в Украине
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его британский коллега Дэвид Лэмми договорились, что две страны будут тесно сотрудничать ради справедливого и прочного мира в Украине, в то время как президент США Дональд Трамп сближается с Россией.
На совместной пресс-конференции после встречи в Токио Лэмми заявил, что Великобритания и Япония надеются на окончание российско-украинской войны. Он заявил, что ожидает от Японии дальнейшей поддержки Украины и санкций против России.
Япония и Великобритания активизировали сотрудничество в рамках усилий Лондона по сближению с Индо-Тихоокеанским регионом после выхода Великобритании из Европейского союза в 2020 году.
У двух стран есть соглашение о приобретении запасов и взаимном обслуживании, которое позволяет осуществлять взаимные поставки боеприпасов и топлива. У них также есть соглашение о взаимном доступе для содействия визитам между британскими военными и японскими Силами самообороны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Северокорейский пленный рассказал, что воевал в Украине, думая, что сражается против южнокорейской армии
- Накопление Северной Кореей практического боевого опыта вызывает опасения в Японии
- Отправка северокорейских войск в Россию: безрассудный шаг против международного сообщества
- ИНТЕРВЬЮ: Бывший посланник Японии заявил, что войска Северной Кореи меняют характер войны в Украине
- Глава Минобороны Японии выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Китая
- Министры стран Quad выступают против действий по изменению морского статус-кво
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?