В Токио открылся второй в Японии приёмный пункт для подкидышей

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Сан-икукай, токийская корпорация социального обеспечения, объявила о начале своего проекта Baby Basket по защите жизней новорожденных в своей больнице в столичном районе Сумида.

Начиная с 13:00 этого дня женщины могут круглосуточно анонимно приносить своих детей в возрасте до четырёх недель в отделение больницы Сан-икукай в районе Кинситё, которое станет вторым «приёмным пунктом для подкидышей» в Японии после пункта, открытого в мае 2007 года в больнице Дзикэй в городе Кумамото.

Сан-икукай сообщает, что в течение минуты после получения ребенка больница направит к нему своего сотрудника, добавив, что она будет искать приемных родителей в сотрудничестве с детскими консультационными центрами.

Кроме того, в рамках проекта матери могут рожать тайно, сообщив об этом лишь ограниченному числу сотрудников больницы.

«Такие трагические инциденты, как отказ от новорожденных и жестокое обращение с детьми со смертельным исходом, продолжают происходить, – заявил Като Хитоси, глава больницы Сан-икукай, на пресс-конференции в главном офисе столичного правительства Токио. – Я приложу усилия, чтобы создать общество, в котором этот проект больше не будет необходим».

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