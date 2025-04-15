Население Японии сокращается четырнадцатый год подряд
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Токио, 14 апреля (Jiji Press). На 1 октября прошлого года численность населения Японии, включая не-граждан Японии, составляла 123 802 000 человек, что на 550 000 человек, или 0,44%, меньше, чем годом ранее. Снижение продолжается четырнадцатый год подряд, сообщило Министерство внутренних дел.
Число людей в возрасте 75 лет и старше выросло на 700 000 и достигло 20 777 000, что составляет рекордные 16,8% от всего населения, что свидетельствует о том, что в стране одновременно происходит сокращение численности населения и старение общества.
В стране восемнадцатый год подряд зафиксирована естественная убыль населения, то есть число смертей превысило рождаемость, которая составила 890 000 человек.
Социальный прирост населения, или число людей, въезжающих в Японию, за вычетом числа тех, кто покидает страну, составил 340 000. В страну въезжает больше людей, чем покидает её, третий год подряд: в страну въехало 342 000 иностранцев, тогда как выехало 2000 японцев.
Доля людей в возрасте 65 лет и старше также достигла рекордного уровня в 29,3%.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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