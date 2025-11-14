Мать Ямагами Тэцуя, стрелявшего в Абэ Синдзо, извинилась в суде

Новости

Нара, 13 ноября (Jiji Press). Мать 45-летнего Ямагами Тэцуя, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, совершённом в 2022 году в городе Нара, принесла извинения за преступление, совершённое её вторым сыном, выступая в суде в качестве свидетеля защиты.

«Я искренне и от всего сердца приношу извинения за ужасное преступление, совершённое моим вторым сыном, Тэцуя», – сказала мать, последовательница Церкви объединения, в начале своих показаний на седьмом слушании его дела в окружном суде Нары.

Относительно причины, по которой она пожертвовала более 100 миллионов йен этой неоднозначной религиозной группе, она сказала: «Я думала, что это спасёт жизнь моему старшему сыну».

По словам защиты, подсудимый отказался встретиться с матерью, и это была их первая встреча с тех пор, как он застрелил Абэ из самодельного пистолета. Между матерью и зрителями был установлен щит, не позволяющий разглядеть выражение её лица.

Согласно её показаниям, мать присоединилась к группе в августе 1991 года. Её убедил один из последователей: «Тебе стоит взглянуть на своё генеалогическое древо». Когда она посетила учреждение группы, ей сказали, что череда несчастий, такие как самоубийство её мужа и тяжёлая болезнь старшего брата обвиняемого, были вызваны «развращением человечества, из-за чего Бог не может эффективно спасать людей».

