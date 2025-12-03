В Южной Корее рассматривают вопрос о роспуске Церкви объединения

Новости

Сеул, 2 декабря (Jiji Press). Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров отдал распоряжение рассмотреть указы о роспуске религиозных организаций, сославшись на аналогичный указ Японии в отношении Церкви объединения.

Избегая прямого упоминания Церкви объединения, Ли заявил, что религиозная группа вмешалась в политику, нарушив важнейший принцип разделения политики и религии.

В Южной Корее лидеру Церкви объединения Хан Хак Джа предъявлены обвинения в предполагаемом сговоре с администрацией бывшего президента Юн Сок Ёля. На первом судебном заседании 1 декабря Хан отвергла все предъявленные ей обвинения.

