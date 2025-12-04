В Японии будут полностью возмещать расходы на роды за счёт государственного страхования

Новости

Токио, 3 декабря (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии планирует полностью покрывать расходы на роды за счёт государственного медицинского страхования, стало известно в среду.

План, направленный на устранение расходов на роды, оплачиваемых из собственных средств, как ожидается, будет представлен 4 декабря подкомитету по медицинскому страхованию Совета социального обеспечения, который консультирует министра здравоохранения. Правительство надеется представить соответствующий законопроект как можно скорее на очередной сессии парламента в следующем году, стремясь начать выплаты по полному возмещению расходов в 2027 финансовом году или позднее.

Государственное страхование заменит существующее единовременное пособие по рождению ребенка, которое будет отменено.

Размер пособия был установлен в размере 300 000 йен в начале программы помощи будущим матерям в 1994 году, но постепенно увеличивался в связи с ростом расходов на роды. В 2023 году оно было увеличено с 420 000 до 500 000 йен.

Однако расходы на роды продолжают расти из-за таких факторов, как инфляция, и в 2024 финансовом году средний показатель по стране достиг 519 805 йен. Также наблюдаются значительные региональные различия: в Токио расходы достигают около 650 000 йен, что значительно выше, чем примерно 400 000 йен в префектуре Кумамото на юго-западе Японии.

