Япония установит новый целевой показатель минимальной заработной платы следующим летом
Токио, 15 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что правительство подробно рассмотрит новый целевой показатель минимальной заработной платы к следующему лету, когда будет опубликована новая стратегия экономического роста.
Она сделала это заявление в бюджетном комитете Палаты советников, верхней палаты парламента Японии, где обсуждался проект дополнительного бюджета на 2025 финансовый год в присутствии Такаити и всех членов её кабинета.
Правящие партии планируют проголосовать за дополнительный бюджет на заседаниях бюджетного комитета и пленарных заседаниях верхней палаты парламента, запланированных на 16 декабря.
Такаити подчеркнула, что её кабинет примет более жёсткие меры, чем предыдущие, для обеспечения роста минимальной заработной платы.
«Для компаний важно не хранить слишком много наличных денег и депозитов, а увеличить их распределение среди работников», – сказала она, подтвердив своё намерение усилить эти меры путем пересмотра Кодекса корпоративного управления страны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
