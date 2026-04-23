В ходе ликвидации Церкви Объединения в Японии изъято 40 миллиардов йен

Токио, 22 апреля (Jiji Press). Как стало известно, в ходе процесса ликвидации Церкви Объединения в Японии удалось выявить как минимум 40 миллиардов йен на депозитах и ​​сбережениях.

Согласно отчёту, представленному в Токийский окружной суд ликвидатором, адвокатом Ито Хисаси, операции по счетам религиозной группы были приостановлены сразу после начала процесса ликвидации 4 марта.

Согласно сообщению, договоры аренды примерно 700 объектов недвижимости, принадлежащих группе компаний, будут расторгнуты, а около 200 объектов, находящихся в её собственности, будут проданы, начиная с тех, которые в настоящее время не используются.

Также 22 апреля публично объявили, что заявления о возмещении убытков от крупных пожертвований Церкви Объединения будут приниматься в течение года, начиная с 20 мая.

По состоянию на 20 апреля в группе работало около 1400 сотрудников, но примерно 900 из них, не участвовавших в процессе ликвидации, будут уволены 20 мая.

