В Японии в 2025 году число рождений достигло рекордно низкого уровня в 671 000
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Токио, 3 июня (Jiji Press). Число детей, рождённых у граждан Японии в стране, сократилось на 14 937 по сравнению с предыдущим годом и в 2025 году составило 671 236, достигнув рекордно низкого уровня с момента начала сбора статистических данных в 1899 году, сообщило министерство здравоохранения.
Годовой показатель достигает рекордно низкого уровня десятый год подряд.
Суммарный коэффициент рождаемости, который показывает среднее число детей, которое, как ожидается, родит женщина за свою жизнь, также упал до рекордно низкого уровня, составив 1,14.
В рамках стратегии по обеспечению будущего детей правительство, активно внедряя контрмеры, в ноябре прошлого года создало Штаб по стратегии народонаселения, который будет служить центром управления для решения проблемы сокращения численности населения.
Тем не менее, рождаемость снижается примерно на 15 лет быстрее, чем прогнозирует Национальный институт исследований народонаселения и социального обеспечения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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