Верховный суд Японии окончательно утвердил решение о роспуске Церкви Объединения
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Токио, 23 июня (Jiji Press). Верховный суд Японии отклонил специальную апелляцию, поданную Церковью Объединения против решений нижестоящих судов, предписывающих роспуск этой спорной религиозной группы.
В постановлении, вынесенном 22 июня, Третья коллегия мирового суда под председательством судьи Ватанабэ Эрико заявила, что расторжение договора «не нарушает Конституцию, которая гарантирует свободу вероисповедания и ассоциаций». Все четыре судьи поддержали это решение.
Это первый случай, когда Верховный суд вынес решение о ликвидации религиозной корпорации за противоправные действия в соответствии с Гражданским кодексом.
В октябре 2023 года министерство образования подало в суд ходатайство о роспуске Церкви Объединения после смертельного выстрела в бывшего премьер-министра Абэ Синдзо в июле 2022 года. Считается, что мотивом нападения послужили предполагаемые связи этой группировки с Абэ.
Окружной суд Токио вынес постановление о роспуске в марте прошлого года, а Высокий суд Токио отклонил апелляцию, поданную группой, в марте этого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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