В 33 префектурах Японии повышение минимальной заработной платы превысило целевые показатели
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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Как стало известно, повышение минимальной почасовой заработной платы в 33 из 47 префектур Японии на 2026 финансовый год превысило целевые показатели, установленные Центральным советом по минимальной заработной плате, который консультирует министра труда.
Повышение цен превысило целевые показатели на 1–9 йен, сократившись по сравнению с максимальным показателем в 18 йен, установленным в предыдущем году.
Среди 33 префектур наибольший прирост зафиксирован в Саге – 65 йен, за ней следуют Кагосима с 64йиенами и Коти с 63 йенами.
После пересмотра законодательства на 2026 финансовый год минимальная почасовая заработная плата будет самой высокой в Токио – 1280 йен, и самой низкой в Миядзаки – 1085 йен. Разница между самой высокой и самой низкой заработной платой сократится до 195 йен с 203 йен в предыдущем году.
Большинство префектур планируют ввести свои изменения в действие в октябре. В прошлом году многие отложили внедрение до ноября или позже, а шесть префектур отложили его до следующего календарного года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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