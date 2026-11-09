من أبرز الأحداث التي شهدتها اليابان خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، فوز العالم الياباني سواي كينسو بجائزة نوبل في الكيمياء.

ختام دورة الألعاب الآسيوية

1

شددت وكالة خدمات الهجرة متطلبات منح الإقامة الدائمة للأجانب. بموجب المعايير الجديدة، يجب على المتقدمين أن يكسبوا باستمرار أكثر من متوسط الدخل السنوي للمواطنين اليابانيين، وأن يستوفوا مستوى معينًا من إتقان اللغة اليابانية.

اعتزل لاعب التنس نيشيكوري كيي، الذي كان مصنفًا الرابع عالميًا سابقًا، بعد خسارته في الدور الأول من بطولة اليابان المفتوحة.

نيشيكوني كيي (في الوسط) يلتقط صورة تذكارية بعد ختام آخر بطولة في مسيرته في حديقة أرياكه للتنس في طوكيو في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. (© جيجي برس)

3

شرطة محافظة توياما تفتش مبنى بلدية مدينة توياما بعد ادعاءات بأن المدينة ضخمت أرقام سكانها بأكثر من 2000 شخص في التعداد الوطني لعام 2025.

4

شرطة محافظة أوكيناوا تعتقل جندي من جنود مشاة البحرية الأمريكية المتمركزة في قاعدة فوتينما الجوية الأمريكية بتهمة السرقة والقتل، بعد ادعاءات بأنه قتل امرأة وسرق محفظتها وممتلكات أخرى في فندق في ناها.

مع انتهاء دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا، أنهت اليابان بأعلى رقم قياسي لها من الميداليات بلغ 269 (83 ذهبية، 95 فضية، 91 برونزية)، محتلة المركز الثاني في ترتيب الميداليات خلف الصين. شابت الألعاب عدد من المشكلات التشغيلية خلال الأحداث، بما في ذلك خلط في عزف السلام الوطني لبعض الدول المشاركة.

الرياضيون اليابانيون في حفل اختتام دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. (© جيجي برس)

7

لجنة التجارة العادلة اليابانية تداهم مكاتب شركات الجعة الكبرى الأربع في البلاد — أساهي وكيرين وسانتوري وسابورو — بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار. يُشتبه في أن الشركات شكلت كارتيلاً لتثبيت أسعار الشحن بالجملة للجعة والمشروبات ذات الصلة.

منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 للعالم الفرنسي هنري بي كاغان من جامعة باريس-سود، والعالم الياباني كينسو سواي من جامعة طوكيو للعلوم، "لاكتشاف التأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل".

8

فوز لاعب فريق هانشين تايغرر ساتو تيرواكي بالتاج الثلاثي في دوري البيسبول المحترف الياباني، متصدرًا الدوري في متوسط الضربات والضربات المنزلية والركضات المسجلة. وهو اللاعب التاسع في تاريخ الدوري الذي يحقق هذا الإنجاز.

13

في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان من المركز الرابع إلى السادس عالميًا في عام 2027، متخلفًا عن كل من الهند وبريطانيا.

خدمة الأمن الفيدرالي الروسية تعتقل صحفيًا يابانيًا من صحيفة هوكايدو شيمبون في ساخالين بتهم التجسس. مُنح الوصول القنصلي أخيرًا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، مما سمح لمسؤولي السفارة اليابانية بلقاء الصحفي.

14

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تقيل فعليًا وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية يانا كازو بعد ادعاءات تشمل انتهاكات لقانون انتخابات المكاتب العامة. في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، عينت النائب في مجلس النواب تاكيبي أراتا خلفًا له.

17

وفاة موراكامي ريو، الذي فاز بجائزة أكوتاغاوا عن رواية «أزرق شبه شفاف» وعرف بروايات أخرى رائجة مثل «أطفال خزانة العملات»، عن عمر يناهز 74 عامًا.

موراكامي ريو في ديسمبر/ كانون الأول 2016. (© جيجي برس)

20

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) تطلق صاروخ إتش 3 يحمل مسبار استكشاف أقمار المريخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما. تهدف المهمة إلى جمع عينات من قمر المريخ فوبوس. إذا نجحت، ستسجل عدة أوائل علمية، بما في ذلك رحلة ذهاب وعودة إلى نظام المريخ.

22

وفاة رئيس الوزراء السابق فوكودا ياسو في طوكيو عن عمر يناهز 90 عامًا. تولى المنصب في سبتمبر/ أيلول 2007 بعد استقالة آبي شينزو المفاجئة بسبب اعتلال صحته.

فوكودا ياسو خلال فترة رئاسته للوزراء في يونيو/ حزيران 2008. (© جيجي برس)

وفاة رسام المانغا تشيبا تيتسويا، الأكثر شهرة بـ«أشيتا نو جو»، في طوكيو عن عمر يناهز 87 عامًا. في عام 2023، أصبح أول مبدع مانغا يحصل على وسام الثقافة الياباني.

تشيبا تيتسويا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. (© جيجي برس)

23

الحكومة اليابانية تقرر منح وسام الثقافة لثمانية أفراد، بما في ذلك مياموتو شيغيرو من نينتندو، مبتكر ألعاب فيديو ناجحة مثل سلسلة سوبر ماريو، والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء سواي كينسو. هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها منتج ألعاب فيديو على هذا الشرف.

تعيين نجم فريق يوميوري جاينتس السابق ماتسوي هيديكي، المعروف أيضًا بمسيرته البارزة في دوري البيسبول الرئيسي مع فريق نيويورك يانكيز وأندية أخرى، مدربًا لفريق الجاينتس.

في مؤتمر صحفي، يظهر ماتسوي هيديكي أنه يرتدي القميص رقم 90، الذي كان يرتديه معلمه القديم ناغاشيما شيغيو خلال فترة تدريبه. (© رويترز)

24

شركة جي إم أو إنترنت تدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير «الدفاع السيبراني النشط» بعد اختراق خادم ورفضها دفع فدية بقيمة 50 مليون دولار، وسط ارتفاع في الهجمات السيبرانية على الشركات هذا الشهر. شملت الشركات المتضررة من هجمات كبرى شركة تابعة لسوفت بنك للسحابة، وبرغر كينغ، وكابكوم، وشركة ساغاوا إكسبريس.

اتحاد الشوغي الياباني يعلن أنه قبل طلبًا من نيشيياما توموكا للانتقال إلى الرتب المهنية العادية. أصبحت أول محترفة عادية في تاريخ اللعبة، بعد دفاعها عن لقبها في نظام المحترفات المنفصل.

نيشيياما توموكا في منافسة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. (© جيجي برس)

28

التقت رئيسة الوزراء تاكايتشي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في طوكيو، حيث ناقش الزعيمان التطورات المتعلقة بالصين وروسيا، مؤكدين التزامهما بتوسيع التعاون الثنائي في الدفاع والاقتصاد. كما تبنيا إعلانًا مشتركًا حول الأمن الاقتصادي والتعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي (يمينًا) تصافح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد مؤتمرهـما الصحفي المشترك في طوكيو في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. (© جيجي برس)

30

في اجتماع سياستها النقدية، أصدر بنك اليابان تقريرًا يشير إلى أن التضخم الأساسي، باستثناء التقلبات المؤقتة، قد وصل إلى هدفه البالغ 2%.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)