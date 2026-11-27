En 2026, el puerto de Kesennuma (prefectura de Miyagi) está gozando de una temporada de abundantes capturas de bonito tras el mínimo histórico de pesca de 2025. En otros países, este pescado se consume enlatado o procesado. En Japón, cuando es su temporada, se disfruta en sashimi o en tataki, sellado al fuego. Presentamos la cultura gastronómica de esta ciudad portuaria, que durante muchos años ha tenido el mayor volumen de desembarco de bonito fresco de Japón.

De un mínimo histórico a una pesca abundante

Durante el otoño el bonito regresa a las aguas del sur, y tras su captura, este pescado de cuerpo plateado se transporta a los mercados matutinos. Se coloca en cintas transportadoras, y los profesionales del sector lo clasifican con destreza.

La ciudad de Kesennuma, frente a las costas del océano Pacífico, se encuentra en el noreste de la prefectura de Miyagi. En septiembre hubo días en los que se llegaron a descargar varios cientos de toneladas de bonito; la vitalidad parece estar volviendo a este puerto, que el año pasado sufrió una de las peores pescas de su historia.

En Kesennuma hay dos temporadas de bonito: la primera, conocida como hatsugatsuo (“primer bonito”), va de finales de mayo a junio. La segunda, modorigatsuo (“bonito de vuelta”), se extiende de septiembre a noviembre. (Imagen cortesía de la Municipalidad de Kesennuma)

El bonito es un pez migratorio de la familia de los escómbridos, a la que también pertenecen los atunes. Se halla ampliamente distribuido en zonas tropicales y subtropicales, y se vende principalmente enlatado en Europa y Estados Unidos. En 2024, los puertos japoneses con mayores volúmenes de descarga, incluida la congelada, fueron Yaizu (en la prefectura de Shizuoka), Makurazaki (Kagoshima), Yamakawa (Kagoshima) y, en cuarto lugar, Kesennuma (Miyagi).

Con la llegada de la primavera, el bonito deriva por la corriente de Kuroshio, en las cercanías de Japón, y navega hacia el norte del océano Pacífico. En las aguas frente a las costas de Sanriku y Hokkaidō, ricas en plancton, este pez se alimenta y acumula grasa para volver al sur en otoño. Las aguas frente a Sanriku, lugar cercano al puerto pesquero de Kesennuma, ofrecen buenas condiciones para la pesca y tanto el hatsugatsuo de principios del verano como el modorigatsuo del otoño se han convertido en tradiciones estacionales.

Kesennuma es conocido históricamente por ser uno de los puertos pesqueros de bonito fresco más importantes de Japón. Durante 28 años consecutivos, hasta 2024, fue el puerto con el mayor volumen de desembarco del país. Sin embargo, en 2025, la pesca de bonito fresco cayó 86 % con respecto al año anterior, a 4.372 toneladas, y el primer lugar quedó en manos del puerto de Katsuura (prefectura de Chiba). Según el Centro General de Tecnología Pesquera de la prefectura de Miyagi, pocos cardúmenes se trasladaron hacia el norte por aguas cercanas a Japón.

El gran meandro de Kuroshio, que se extendió durante unos ocho años, llegó a su fin en abril de 2025. Se cree que los cambios experimentados en la corriente afectaron el hábitat de los caladeros.

En 2026 la situación dio un giro de 180 grados. Tal como había pronosticado la Agencia de Investigación y Educación Pesquera antes de la temporada, la llegada de bonito frente a las costas de Jōban y Sanriku fue superior a la del año anterior y alcanzó niveles similares a los de la última década, lo que significó una recuperación sorprendente del volumen de desembarco en la zona. Según la prensa, para septiembre de este año el volumen acumulado de pesca de bonito fresco en Kesennuma era el más alto del país, y se prevé que este puerto podría volver a encabezar la clasificación anual después de dos años.

Una infraestructura en tierra que atrae a los barcos pesqueros

En 2024, el volumen de bonito en el mercado de pescados de la ciudad de Kesennuma fue de aproximadamente 34.000 toneladas, lo que representa un valor cercano a los 10.400 millones de yenes. Tanto en volumen de descarga como en valor monetario, el bonito representa cerca de la mitad del mercado pesquero de la ciudad de Kesennuma y es su pescado más importante.

Kesennuma se convirtió en uno de los principales desembarcaderos de bonito de Japón gracias a sus condiciones geográficas: se encuentra cerca de ricos caladeros frente a las costas de Sanriku y su puerto posee una excelente naturaleza. En él se reúnen también industrias relacionadas con la pesca que apoyan en las operaciones de buques pesqueros desde tierra, tales como mediadores, mayoristas de pescado, empresas de refrigeración, congelación, procesamiento de productos pesqueros, transporte, fabricación de hielo, navieras, empresas de construcción y reparación naval, proveedores de combustible, además de los abundantes recursos humanos y otras infraestructuras que crean un entorno para facilitar el desembarque de las capturas.

Un ejemplo de este sistema integral de apoyo es Onoken Shōten, una firma mayorista de pescado de Kesennuma. No solo se encarga de la compra del pescado, sino que también provee ayuda con el desembarco, el combustible, los equipos de pesca, el hielo e incluso los alimentos para los pescadores. Es decir, gestiona diversas tareas que resultan indispensables en el proceso de entrada al puerto. Desde su fundación, en 1916, ha brindado apoyo a la llegada de barcos pesqueros procedentes de Kishū y Kōchi, entre otras zonas fuera de la prefectura.

Onodera Kenzō, presidente de la firma, señala que la red de asistencia que ofrecen tras el atraque de las embarcaciones es confiable, por lo que muchos pescadores eligen su compañía. Agrega que, en el caso de que haya algún herido a bordo, también se encargan de coordinar la atención con un hospital o un médico. Si una embarcación necesita reparaciones, pone a su tripulación en contacto con el astillero. Dice, con una sonrisa en el rostro, que su mayor alegría es cuando la tripulación de un barco le dice que ha elegido desembarcar en Kesennuma gracias al enorme apoyo que recibe allí.

Onodera Kenzō, presidente de la firma mayorista de pescados Onoken Shōten. (Fotografía del autor)

También se ofrece un lugar de descanso para la tripulación. El comedor y baño Tsurukame no Yu - Tsurukame Shokudō, cerca del mercado de pescados, da servicio desde las primeras horas de la mañana. En sus instalaciones, los pescadores pueden darse un baño y desayunar tras el largo viaje. La tradición de dar una calurosa acogida a barcos y personas es algo que ha hecho que este puerto sea el favorito de los pesqueros de bonito de todo el país.

La relación de confianza entre mar y tierra también demostró su fortaleza durante el Gran Terremoto del Este de Japón de marzo de 2011. El tsunami causó enormes daños a la industria pesquera de Kesennuma, pero los lazos con embarcaciones de otras prefecturas no desaparecieron. El presidente Onodera recuerda que, gracias a que los lazos de confianza permanecieron inalterados, quienes trabajaban en el sector pesquero de Kesennuma siguieron recibiendo apoyo tras el desastre.

Pesca tradicional con una sola línea

Es importante mencionar que la relación de Kesennuma y el bonito se remonta a la primera mitad del periodo Edo (1603-1868).

Según funcionarios municipales, en 1675, ciertas personas provenientes de Miwasaki, en Kishū (actualmente ciudad de Shingū, prefectura de Wakayama), llegaron a Kesennuma y difundieron, se cree, el estilo de pesca tamezuri. Este método consiste en esparcir cebo vivo para atraer los cardúmenes y pescarlos. Posteriormente, este contribuyó al desarrollo de la técnica para capturar bonito. Es decir, que la pesca con una sola línea actual tiene sus orígenes en el tamezuri.

Suzuki Shintarō, apoderado actual de la antigua familia Kodate, dice que en la zona de Karakuwa, en la ciudad de Kesennuma, pervive una historia sobre el florecimiento de la región como importante centro de pesca de bonito: “Los pescadores de Kishū navegaban por el océano Pacífico, desde Kyūshū y Okinawa hasta Tōhoku, e iban transmitiendo sus métodos de pesca. Antes de que se difundiera el tamezuri, una pequeña embarcación no podía pescar más que diez peces o poco más cada viaje, pero tras la introducción de este sistema se hizo posible la pesca de varios cientos de peces en barcos grandes con tripulaciones de poco más de diez personas en un solo viaje”.

Se cree que los antepasados de la familia Kodate pudieron recibir estas enseñanzas por descender de una familia distinguida de Kishū.

Suzuki Shintarō en la residencia de la familia Kodate Suzuki, la cual cuenta con una historia que se remonta al periodo Edo. (Fotografía del autor)

Quienes visitan el puerto de Kesennuma también pueden experimentar la cultura pesquera que se ha transmitido durante generaciones. Su mercado de pescados cuenta con una terraza desde la que se puede observar el desembarco; los días que abre el mercado se puede reservar una visita guiada que comienza a las 6:45 de la mañana. Durante la temporada de bonito se puede disfrutar del ajetreo matutino de los mediadores que compran y venden pescado.

El umami de la carne magra y su textura tierna pero consistente

Existen varias formas de disfrutar el bonito, entre las más populares se encuentra el sellado al fuego estilo warayaki o tataki, pero la Organización de Promoción Turística de Kesennuma recomienda comerlo en sashimi mientras aún esté fresco. Además de su profundo umami, la carne magra del bonito fresco tiene una textura tierna pero consistente. Se acompaña con condimentos tales como el jengibre, el ajo o el cebollín negi, y se baña en salsa de soja.

En Miyanobori, restaurante de comida japonesa de Kesennuma, se puede disfrutar de un excelente sashimi de bonito fresco. (Imagen cortesía de Miyanobori)

En el baño y comedor Tsurukame no Yu - Tsurukame Shokudō, el sashimi de bonito se sirve con una salsa dulzona de soja al estilo del oeste de Japón. Esta costumbre culinaria fue introducida por los pescadores y surge como parte de la larga tradición de Kesennuma de acoger barcos con puerto base en Kōchi y Miyazaki, entre otras zonas. Una mujer de unos cincuenta años, que había viajado a Kesennuma desde la prefectura de Kanagawa, nos comentó emocionada que estaba más rico que su favorito, el sashimi de atún, y que era la primera vez que comía un bonito tan delicioso en una visita a Kesennuma.

Los restaurantes locales también han creado platos tales como bonito empanado y frito, poco hecho por dentro, o el ramen con caldo de bonito. Algunos hoteles tienen como especialidad desayunos en los que se puede disfrutar de aromáticos copos de bonito katsuobushi recién rallados.

Un cuenco de arroz con bonito empanado y frito, poco hecho por dentro, de Shima no Ajidokoro Komatsu, restaurante de Ōshima, en la ciudad de Kesennuma. (Imagen cortesía de Shima no Ajidokoro Komatsu)

El plato Kiyōmaru Katsuo Tabekurabe, conjunto de degustación con el que se puede disfrutar de varios cortes de bonito pescado con una sola línea. (Imagen cortesía de Hokkatsu Maguroya)

Afrontar los cambios del mar

Por otra parte, la industria pesquera de Kesennuma también se enfrenta a muchos desafíos.

Sugawara Kazuaki, director ejecutivo de la Cooperativa de Pesca de Atún y Bonito del Norte de Miyagi, señala que es cada vez más difícil hacer frente al aumento de los precios de combustible, el cebo y los materiales. Otros factores negativos son el envejecimiento de los trabajadores del sector y la falta de mano de obra.

La mala pesca de 2025, la peor de la historia de la zona, volvió a poner de manifiesto que la principal industria de Kesennuma depende de la inestabilidad en el entorno marino. Hatakeyama Shigeru, director de una consultoría especializada en equipos para barcos en Kesennuma, habla de la necesidad de un cambio de pensamiento de una era centrada únicamente en el volumen de pesca a una labor que genere beneficios. Hace hincapié en que no se debe competir solo por la cantidad, sino por el valor añadido.

En 2025 se conmemoró el 350.º aniversario de la introducción de la pesca tamezuri en la ciudad de Kesennuma, a raíz de lo cual se está trabajando para fortalecer su imagen de marca. A través de eventos y promoción en el área metropolitana de Tokio, se busca dar a conocer la ciudad como zona productora de bonito fresco, así como los atractivos del sabor de Kesennuma, y establecer colaboraciones con la industria turística.

Hace más de 350 años aquel nuevo método de pesca traído de Kishū impulsó el desarrollo de la captura de bonito. Posteriormente, se estableció una red de apoyo a embarcaciones que llegaban de todo el país, y Kesennuma logró convertirse en el principal puerto de Japón por volumen de desembarques de bonito fresco. En un momento en el que la sociedad japonesa y el entorno marino se enfrentan a profundos cambios resulta necesario que Kesennuma demuestre su fortaleza para adaptarse a una nueva era.

El puerto pesquero de Kesennuma, que en 2026 previsiblemente recuperará el primer puesto en volumen de desembarques de bonito fresco de Japón. (Fotografía del autor)

(Artículo traducido al español del original en japonés.)