L’année en japonais

Le kanji de l’année 2024 : « kin », l’or olympique et l’argent bien mal acquis

L’idéogramme représentant le mieux l’année au Japon, choisi par un vote public lors d’un concours annuel passionnément suivi, a été dévoilé à Kyoto. Pour 2024, il s’agit de 金 (kin, ou kane), qui signifie « or » ou « argent » (dans le sens de « monnaie »). Voyons également les neuf autres idéogrammes les plus cités et la liste des gagnants depuis 1995.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский